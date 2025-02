Biccy.it - Olly da Cattelan dice la sua sull’Eurovision: “Perché potrei non andare”

Leggi su Biccy.it

, avendo vinto il Festival di Sanremo, è il candidato principale a rappresentare l’Italia ai prossimi Eurovision Song Contest. Al contrario dei suoi predecessori però, che hanno subito accettato di partecipare,ha deciso di prendersi del tempo per pensarci. “Devo capire un po’ cosa fare, ho 23 anni e ho fatto passi lenti nella mia carriera,ndo anche dei no. Non voglio dire no a quel che viene da qui, ma devo riflettere“.La Rai ha accettato questa richiesta e gli ha dato una settimana di tempo per pensarci. Un paio di giorni sono già passati ma, a quanto pare, non ha ancora deciso. Ospite da Alessandroa Stasera C’è, il cantante ha confermato di starci ancora pensando: deve decidere entro domenica 23 febbraio.“Se partecipo all’Eurovision? A maggio c’è il mio tour che è sold out da un botto di tempo.