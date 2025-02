Iodonna.it - Oggi è il Lash Day 2025, occasione perfetta per regalarsi uno dei nuovi mascara new generation. Veri e propri super trattamenti per le ciglia

Il 19 febbraio si celebra il Day, giornata dedicata alla cura delle. E di novità in fatto di ce ne sono tante. Non è più l'effetto panoramico, con ad ali di farfalla, quello che conta. I diktat vogliono lunghe ma non troppo, voluminose ma senza grumi, incurvate ma morbide ed elastiche. Come se il ci fosse, ma non si vede. Day per occhi sensibili e facili da struccare Non stupisce, dunque, che oltre al risultato finale, i incorporino elevante percentuali di ingredienti naturali e tollerabili anche dagli occhi sensibili.