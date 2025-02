Napolitoday.it - Offre "prestazioni particolari" dalla finestra di casa: scatta il blitz

Leggi su Napolitoday.it

Ieri sera la polizia ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 55enne napoletano già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti, nel transitare in vico Maddalenella degli Spagnoli, hanno notato un soggetto che,di un’abitazione al piano terra, in cambio.