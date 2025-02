Laprimapagina.it - Officina Democratica condanna l’utilizzo della violenza e il ricorso alla giustizia privata

Leggi su Laprimapagina.it

con forzae il, ancora di più quando questa viene esercitata in un luogo come la scuola, nel quale la formazione civica dei ragazzi dovrebbe passare, innanzitutto e prima che sui libri, attraverso l’esposizione costante ai comportamenti virtuosi.Tuttavia, l’aggressione alle maestrescuola primaria “Petrarca” e l’animata contestazione ai danni di un vigile urbano, in via Gabriele d’Annunzio a Catania, non possono essere considerati come accadimenti isolati.Si tratta, infatti, in entrambi i casi,reazione a un torto (vero o presunto, non ha rilevanza) servendosi di metodi intimidatori: velleità che hanno preso forma in maniera più o meno meditata, ma che hanno certamente una medesima radice.«Prendono vita dculturaforza come soluzione alternativa al diritto – ha sottolineato Maurizio Caserta, esponente die capogruppo del PD al consiglio comunale – che si sta pericolosamente diffondendo negli ultimi anni, soprattutto nelle ultime settimane e che molti governi, in giro per il mondo, sembrano incarnare e diffondere.