Odissea parcheggio ex Ape, il cantiere resta un miraggio. Il nodo della battaglia legale

Pontedera, 19 febbraio 2025 – La svolta per il rebus parcheggi lungo viale Rinaldo Piaggio pare essere ancora lontana. Perché se da un lato l’annuncio del sindaco del via ai lavori alle coperture dell’ex officine Piaggio previsto a maggio, con l’auspicata riapertura dei parcheggi adiacenti alla biblioteca per settembre/ottobre prossimi, potrebbe dare una boccata d’ossigeno, dall’altro i tempi per la realizzazione delmultipiano nell’ex magazzino Ape sembrano dilatarsi ulteriormente. Quell’infrastruttura più volte annunciata, capace di portare 400 nuovi posti auto in una zona che ha urgentemente bisogno di posti auto, non ha ancora visto la luce. E la svolta non sembra vicina. Da Palazzo Stefanelli fanno infatti sapere che niente è cambiato da quando il Comune risolse il contratto con la ditta, a cui era stata appaltato l’intervento nell’agosto 2022, per il superamento dei termini di inizio lavori.