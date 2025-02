Universalmovies.it - O’Dessa | Nuova data per il film in arrivo su Disney+

Ilpost-apocalitticocon protagonista Sadie Sink ha ottenuto unadi lancio sul catalogo di.Programmato inizialmente per una release fissata al 13 marzo prossimo, ladi lancio diè ora il 20 marzo. Un brevissimo ritardo di sette giorni che, ovviamente, è stato accompagnato dal lancio del “nuovo trailer” con tanto didi lancio.Trailer AggiornatoNote di Produzioneè stato diretto dall’acclamato regista Geremy Jasper (Patti Cake$), ed è interpretato dalla candial SAG Award® Sadie Sink (Stranger Things, The Whale), dal vincitore del SAG Award® Kelvin Harrison Jr. (Il processo ai Chicago 7, Elvis), il vincitore dell’Emmy Award® e candidato al SAG Award® Murray Bartlett (The White Lotus, Ecco a voi i Chippendales) e Regina Hall (Il viaggio delle ragazze, Support the Girls).