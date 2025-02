Oaktree riflette su un big | sarà addio in estate?

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sconfitta contro la Juventus ha lasciato strascichi importanti in casa Inter, mettendo in luce alcuni problemi di rosa, soprattutto per quanto riguarda età media ed alternative a disposizione di Inzaghi. Per quanto una sconfitta non abbia compromesso ancora nulla nella lotta scudetto, con il Napoli distante due punti e con uno scontro diretto che si giocherà tra 10 giorni, emergono dubbi su alcuni giocatori della rosa nerazzurra: in particolare,sul futuro di Henrikh Mkhitaryan.Mkhitaryan via in?Uno dei giocatori a cui raramente il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi rinuncia è il centrocampista armeno, tra i migliori nella stagione della seconda stella, e che ha relegato a un ruolo marginale giocatori come Frattesi e Zielinski. Quest’anno la situazione è diversa: dopo un avvio di stagione non al top, le prestazioni di Mkhitaryan sono salite di livello, salvo poi crollare nelle ultime settimane.