Zonawrestling.net - NXT/TNA: Lexis King sfida Moose per la cintura TNA X-Division

Leggi su Zonawrestling.net

La prossima settimana segna il ritorno a casa del campione della NXT Heritage Cup, mentre “WWE NXT” si dirige a Cincinnati, Ohio. Sarà anche un’opportunità per lui di diventare un doppio campione.Durante l’episodio di questo martedì di “WWE NXT“,si è trovato faccia a faccia con il campione della TNA X-, facendo notare la sua sfiducia nel modo in cui i talenti della TNA, come JDC (ex Fandango della WWE), stanno cercando di recente i titoli NXT. In risposta,ha informatoche se voleva una possibilità per il suo oro TNA, tutto ciò che doveva fare era chiedere. Pertanto,ha confermato che difenderà il suo campionato X-controla prossima settimana su “NXT“. Così facendo,ha giurato di “distruggere” anche.Sesconfiggesse, si assicurerebbe il suo secondo campionato in due mesi, poiché il suo regno della Heritage Cup è iniziato con una vittoria su Charlie Dempsey a dicembre.