NXT TNA | I campioni di coppia TNA tornano in uno show WWE

Matt e Jeff Hardy torneranno alla WWE, quando si presenteranno la prossima settimana durante la programmazione NXT per accettare una sfida dai No Quarter Catch Crew per i TNA Tag Team Championship. Gli Hardy hanno accettato rapidamente e NXT ha reso ufficiale il match. Nella puntata di questo martedì sera di NXT, in uno spettacolo selvaggio che ha visto il campione della TNA X-Division Moose presentarsi e Ricky Saints firmare un contratto NXT (No Quarter Catch Crew), gli NQCC hanno chiamato in causa gli attuali TNA Tag Team Champions, The Hardy Boyz. “Stiamo inseguendo le cinture die Vogliamo affrontare, secondo noi, il miglior tag team del mondo. forse di tutti i tempi”. Poi hanno guardato la telecamera e hanno aggiunto: “Miles e io vogliamo Matt e Jeff, gli Hardy Boyz, i TNA Tag Team Champions“.