NXT 18 02 2024 No one is safe

Benvenuti all’analisi di NXT dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una serata che si preannuncia interessante con il contract signing di Ricky Starks e dove il campione Oba Femi dovrà affrontare le conseguenze degli attacchi subiti a Vengeance Day.Oba Femi fa il suo ingresso sul ring e afferma che i quattro uomini che lo hanno attaccato hanno fatto un grosso errore non finendo il lavoro. Li sfida a venire sul ring per finire ciò che hanno iniziato. Improvvisamente le luci si spengono e fa il suo ingresso Moose! Il campione X-Division della TNA dice di aver fatto scoppiare la bolla in cui vive Oba, poiché lui è l’unico uomo su cui non può governare. Oba risponde che quello è il suo territorio, ma qui lui è inevitabile. Moose dice che questo match deve succedere e Oba conferma che succederà.