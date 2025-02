Genovatoday.it - Nuovo sciopero dei bus di 24 ore: modalità, orari e fasce garantite

Leggi su Genovatoday.it

degli autobus in arrivo. Amt ha informato che l'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha aderito allonazionale del trasporto pubblico locale proclamato per la giornata di lunedì 24 febbraio 2025. Bus a rischio per 24 ore, con relativi disagi per l'utenza. Il giorno.