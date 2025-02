Quotidiano.net - Nuovo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia: esenzioni per l'Ungheria

Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Ue (Coreper II) al sedicesimodila. L'ok dovrà essere ora formalizzato dal Consiglio Affari Esteri di lunedì prossimo, giorno del terzo anniversario della guerra in Ucraina. Ilintroduce nuove personalità e entità russe nella blacklist Ue, nuovi divieti all'export verso lanonché il divieto di transazioni con porti e aeroporti inche eludono il tetto massimo del prezzo del petrolio. Nella lista nera l'Ue inserisce ulteriori 73 imbarcazioni della cosiddetta flotta ombra del Cremlino. L'ha negoziato con successochiave, "il che significa che l'ultimodidell'Ue porta sollievo piuttosto che restrizioni", secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó, citato in un tweet dal portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs.