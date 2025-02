Biccy.it - Nuovo eliminato ad Amici 24: esami in corso

In vista del serale, sono iniziati glidi sbarramento e dopo l’uscita di Mollenbeck oggi c’è stato un. La maestra Alessandra Celentano ha chiamato Antonio in studio per sostenere la prova, che purtroppo per lui non è andata bene. Il ballerino era appena entrato (l’ingresso c’è stato nemmeno un mese fa), ma la sua esperienza all’interno della scuola mariana è durata quanto un gatto in tangenziale.Ildadi Maria 24 è Antonio, la sua reazione.La reazione di Antonio alla decisione della Celentano è stata educatissima, anche se ovviamente ilsi è detto dispiaciuto: “So di aver dato tanto e tanto ho preso da questa esperienza, anche se speravo di andare avanti, ma accetto la decisione ovviamente. So che mi è servito tanto stare qua in sala con i professionisti.