Nuovo Chatbot di X Si chiama Grok 3 ed è il più evoluto e intelligente al mondo

“La missione diè capire la natura dell’universo. Vogliamo capire cosa sta succedendo e dove sono gli alieni, qual è il significato della vita e dove finisce l’universo”. Con queste parole l’eccentrico proprietario di X, Elon Musk, ha esordito nel video con il quale ha annunciato alintero la nascita deldell’ex Twitter, basato sull’intelligenza artificiale di ultima generazione. Megalomane per natura, Musk ha anche dichiarato che3 “sarà un’intelligenza artificiale che cerca la verità al massimo livello, anche se quella verità è in contrasto con ciò che è politicamente corretto”. Da queste parole si comprende quali siano le aspettative che il capo di Tesla e SpaceX ripone nei confronti della sua nuova creatura artificiale. Aspettative molto elevate, così come lo sono da parte di coloro i quali fremono dalla voglia di poterla utilizzare per vari scopi.