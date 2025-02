Notizie.com - Nuovo bonus pneumatici nel 2025? Il Mimit chiarisce tutto: la nota

Dopo le notizie in relazione al, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è intervenuto facendo chiarezza sul punto.Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha voluto subito fare chiarezza in relazione a quello che è stato ribattezzato come il “”, di cui si è molto parlato in questi ultimi giorni, fornendo tutti i chiarimenti in merito.nel? Il: la(Notizie.com)Secondo le notizie circolate di recente, usufruendo delelettrodomestici, introdotto attraverso la Legge di Bilancio, sarebbe stato possibile detrarre le spese anche per l’acquisto di nuoviper l’auto con contestuale smaltimento di quelli sostituiti. La detrazione sarebbe stata la medesima prevista per l’acquisto di nuovi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla B.