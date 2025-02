Baritoday.it - Nuovo bando per il chiosco sul lungomare di San Girolamo: "Luogo attrattivo tutto l'anno"

Leggi su Baritoday.it

È in pubblicazione, sull’albo pretorio, la determina propedeutica alla gara per il rilascio di una concessione demaniale delsul waterfront d San. La concessione, con scadenza al 31 dicembre 2029, ha per oggetto l’occupazione di un’area demaniale marittima per l’utilizzo di una.