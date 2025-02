Ilrestodelcarlino.it - Nuovo assetto al vertice di Faenza Spurghi

La societàguarda al futuro con la consapevolezza che la propria struttura può affrontare con sicurezza il mercato dei servizi sulla base di importanti standard qualitativi. In questo contesto, si inserisce una rilevante novità. All’amministratore Canzio Camuffo, noto imprenditore faentino alla guida della società dal 2001, si è affiancato come co amministratore il figlio Matteo, nell’ottica di una divisione dei poteri operativi volta a strutturare una organizzazione ancora più efficace in grado di affrontare la crescente complessità del mercato e puntare a un ulteriore sviluppo. Matteo Camuffo, che fin da ragazzo alternava momenti di studio a momenti di lavoro, raccoglie l’incarico dopo oltre 20 anni vissuti in azienda svolgendo vari ruoli interni fino a raggiungere una formazione professionale completa e una conoscenza del lavoro a 360 gradi.