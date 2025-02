Ilfoglio.it - Nuove idee per difendere i confini: Pitbull e altre armi improprie in prima linea

L’Europa si è presentata all’appuntamento con la Storia – che, senza grande originalità, sta allestendo il terzo capitolo della fortunata saga “Guerra Mondiale” – senza un esercito né un arsenale adeguato. Di questo passo saremo costretti ad accettare la legittima difesa come la vuole da anni la Lega, così almeno avremmo dei gioiellieri che sparano agli invasori in modalità Far West. Siamo in ritardo su tutto, ma la Storia non ci aspetta, e c’è chi in Russia vuol cambiare anche la Geografia. In vista di un attacco (non solo hacker, come quello che sta subendo il presidente Mattarella in questi giorni) l’unica soluzione è ottimizzare e valorizzare ciò che noi europei abbiamo già. E cosa abbiamo? Intanto, abbiamo l’eredità di Alain Delon. Qualche tempo fa, nella casa del celebre attore scomparso ad agosto scorso, sono state trovate settantadueda fuoco e tremila munizioni, un vero e proprio arsenale – o, come direbbe l’onorevole Pozzolo di Fratelli d’Italia, “Buon Anno!”.