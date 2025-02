Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per i rifiuti industriali. Ecco il piano di Rmb da 16 milioni

Un progetto da oltre 16di euro per lo stabilimento RMB di Ostellato: permetterà il rinnovo totale della linea di frantumazione degli autoveicoli fuori uso e il recupero dei pannelli solari. "Un contributo alla crescita dell’economia circolare in Emilia-Romagna – afferma il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, che ha delega allo Sviluppo Economico - per ridurre l’impatto ambientale e contenere i consumi energetici e idrici". Un investimento che va nella direzione di riqualificare gli impianti di trattamento e recupero dei, così da migliorare le percentuali di riciclo e riutilizzo dei materiali. E quindi ottenere una maggiore efficienza delle prestazioni ambientali per affrontare la competizione nel mercato con modalità sempre più performanti e sostenibili.