Thesocialpost.it - Nuova ondata di attacchi hacker filorussi: colpiti istituti finanziari e industria delle armi

Leggi su Thesocialpost.it

Glidi NoName057(16) sono tornati a colpire, questa volta supportati da un nuovo collettivo, chiamato Z-pentest. L’offensiva informatica, partita questa mattina alle 7, ha preso di mira diversi settori strategici italiani, causando disservizi e rendendo inaccessibili numerosi portali.Gli obiettivi della cyberoffensivaDopo i recenticontro siti istituzionali in risposta alle dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella sulla Russia e il Terzo Reich, questa volta i bersagli principali sono stati:: Mediobanca, Nexi e Intesa Sanpaolo.: Franchi, Danieli, Fiocchi Munizioni, Benelli.Altri enti e servizi: l’Automobile Club d’Italia (ACI) e gli aeroporti di Milano.L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha immediatamente diramato un’allerta, avvisando gli enti coinvolti per attuare misure di mitigazione.