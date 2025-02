Nuoto in Acque Libere, conto alla rovescia per la Coppa del Mondo 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

E’ tutto pronto a Soma Bay, in Egitto. Dal 21 al 22 febbraio si svolgerà la prima tappa deldelladeldiin. Sono iscritti in gara oltre 120 atleti e gli Azzurri puntano al podio.Il programma gare, le dichiarazioni e i convocati dell’Italia – Fonte Feder/feder.itOltre 120 atleti di 28 nazioni di tutto ilsi tufferanno nella dieci chilometri in programma il 21 febbraio: alle 9 locali (le 8 italiane) la gara maschile e alle 12.30 (le 11.30 italiane) quella femminile. Il percorso sarà un poligono delimitato da sei boe lungo 1.666 km da ripetere sei volte. Il 22 febbraio invece la staffetta 4×1500 metri con quattro giri dello stesso poligono accorciato a 1.5 km con sedici nazioni iscritte.Il commento del coordinatore Rubaudo. Vieniamo da tre anni molto intensi e questa stagione sarà molto lunga.