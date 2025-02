Nuoto di fondo Paltrinieri verso la Coppa del Mondo | Non mi pongo grandi obiettivi stagionali

Leggi su Sportface.it

Ladeldiin acque libere 2025 è pronta a partire a Soma Bay, in Egitto. La tappa inaugurale è in programma nel Mar Rosso tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Al via sono attesi 120 atleti, distribuiti tra 28 nazioni, che si vedranno impegnati nella diechi chilometri in programma il 21 febbraio. La prova maschile inizierà alle 08:00, mentre la gara femminile andrà in scena alle 11:30. I partecipanti dovranno percorrere un poligono di 1.666 km, ripetendolo sei volte.Il 22 febbraio, invece a essere protagonista sarà la staffetta 4×1500 metri con quattro giri dello stesso poligono, accorciato a 1.5 km. Alla gara risultano iscritte sedici nazioni, tra cui svettano le star i Parigi 2024: il tedesco Olivier Klemet, e l’australiana Moesha Johnson. Tra gli azzurri il bronzo olimpico Ginevra Taddeucci, terza in generale nel 2024, a capitanare la squadra femminile.