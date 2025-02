Oasport.it - Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri torna in gara. I convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo

Ladeldi sci disi aprirà il 21-22 febbraio a Soma Bay (Egitto). La prima tappa andrà dunque in scena nelle acque del Mar Rosso, con la presenza di oltre 120 atleti in rappresentanza di 28 Nazioni: venerdì si disputeranno le 10 km, mentre sabato ci sarà spazio per la staffetta mista. Tra i big internazionali saranno presenti gli argenti delle Olimpiadi di Parigi 2024, ovvero il tedesco Oliver Klemet e l’australiana Moesha Johnson, ma anche i detentori del trofeo (il francese Marc Antoine Olivier e la brasiliana Ana Marcela Cunha).farà il proprio ritorno indopo la pausa post olimpica. A guidare la squadra azzurra ci sarà anche Ginevra Taddeucci, bronzo ai Giochi nella capitale francese.anche Dario Verani, Marcello Guidi, Giulia Gabrielleschi, Barbara Pozzobon, che saranno affiancati da Vincenzo Caso, Luca De Tullio, Andrea Filadelli, Chiara Sanzullo.