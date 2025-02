Sport.quotidiano.net - Nuoto. Cus, tre titoli regionali Master. Gradino più alto a Riccione

Grande successo per il settoredel Cus Ferraraai campionatidisputati a, dove la squadra ha conquistato tregrazie alle prestazioni eccellenti di Marco Angelini, Pamela Crepaldi e Lorena Torboli. Gli atleti ferraresi hanno dimostrato talento e determinazione, portando ini colori del Cus in una competizione dilivello. Angelini (50) ha vinto la medaglia d’oro nei 400 stile chiusi in 5’ 08”. Sempre nei 400 sl il titolo è andato a Pamela Crepaldi (35) con il crono di 5’21”08. Il terzo successo è arrivato come detto da Lorena Torboli (50) che ha vinto i 50 delfino in 36” 46. Il plauso speciale della società va ovviamente agli atleti che, superando gli avversari, hanno saputo imporsi nelle rispettive categorie confermando il valore del gruppo