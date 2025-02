Ilfattoquotidiano.it - Nucleare, il governo vuole ascoltare gli scienziati o fare solo propaganda?

La scorsa settimana nelle commissioni riunite ambiente e attività produttive a Montecitorio è accaduto un fatto surreale. Il prof Nicola Armaroli aveva appena terminato la sua audizione come esperto sull’indagine conoscitiva suled è stato attaccato da un deputato della maggioranza di Forza Italia, Luca Squeri, che lo ha accusato di “dire fake news”. Qui l’audizione completa (con numeri e dati). Qui le slide.Il prof Armaroli ha semplicemente spiegato con numeri e dati alla mano che:1) non c’è alcuna ripresa nelnel mondo. Si avviano sempre meno reattori, che invecchiano e non vengono sostituiti;2) non c’è alcuna evidenza che la produzione di energia elettrica dapossa essere meno costosa rispetto a tutte le altre fonti, anzi semmai c’è del contrario;3) c’è un serio problema geopolitico (dominio del mercato da parte della Russia);4) il piano italiano, cioè dall’11% al 22% di energia elettrica prodotta danel nostro paese entro il 2050, è di fatto irrealizzabile.