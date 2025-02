Nubifragio Isola d’Elba | Giani firma stato emergenza regionale

Leggi su Corrieretoscano.it

: il presidente della Regione Toscana Eugeniohato lodi. Laalla presenza dei sindaci dei Comuni di Portoferraio, Rio, Marciana e Marciana Marina per una valutazione dei danneggiamenti subiti in seguito al recente. Presente anche l’assessoraalla protezione civile e all’ambiente Monia Monni.: “Hoto alla presenza dei sindaci la dichiarazione dellodiper i comuni dell’Elba e per gli altri territori interessanti dagli eventi metereologici degli ultimi giorni. Nella prossima seduta di giunta predisporremo una proposta di legge, da sottoporre al Consiglio, finalizzata ai ristori delle famiglie che hanno subito danneggiamenti. Un ristoro fino a 3 mila euro a famiglia”.