Nove studenti su dieci trovano un’occupazione

sulavoro entro un anno dal conseguimento del diploma e soprattutto loin un campo correlato al loro percorso di studio. È il risultato, certificato da Indire, dei percorsi di studio di Its Umbria Academy che offre corsi in tecnologie e scienze applicate articolati in cicli di durata biennale e coinvolge importanti attori del mondo del lavoro e dell’istruzione pubblica, dagli istituti secondari superiori fino all’università. I percorsi formativi, sviluppati sulla base delle esigenze del sistema produttivo regionale, sono emanazione di una Fondazione regionale, che conta oltre 70 soci tra istituzioni, associazioni di categoria, istituti scolastici, ordini professionali e imprese. I requisiti di accesso ad Its Umbria Academy consistono nel possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma professionale, integrato da un percorso di istruzione superiore di durata annuale.