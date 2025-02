Ilrestodelcarlino.it - Notte di violenza e follia. Spedizione punitiva, botte e un’auto che si ribalta. Poi caos al pronto soccorso

dia Brecce Bianche: giovane picchiato a sangue dopo che per sfuggire ai suoi aggressori ha provocato un incidente spettacolare. La ferocia si è poi trasferita aldi Torrette dove il protagonista dell’agguato ha prima preso a testate e pugni due infermieri di Torrette e poi aggredito anche con degli sputi i carabinieri prima di essere immobilizzato col taser. Il suo arresto è stato convalidato ieri mattina, poche ore dopo i fatti. Non ci sono gang straniere rivali dietro il complesso fatto di sangue di ieri, visto che tutti i protagonisti, vittima e carnefici, sono italiani, anzi anconetani. L’arrestato, inoltre, è figlio di un rappresentante delle istituzioni del territorio, già noto alle forze dell’ordine e in particolare alla Squadra mobile della questura che ha cercato di ricostruire quanto accaduto.