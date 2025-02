Secoloditalia.it - Nordio “delude” l’opposizione: «La penitenziaria non ha mai intercettato nessuno»

L’importante è fare ammuina. Ancora una voltaha dato una rappresentazione plastica di come la grancassa suonata intorno al caso dei giornalisti intercettati con lo spyware Graphite della società israeliana Paragon sia solo l’ennesima polemica strumentale, in cui vale tutto e il contrario di tutto pur di attaccare Palazzo Chigi. L’occasione è stato il Question time alla Camera nel quale al ministro della Giustizia Carlosono stati chiesti «chiarimenti in ordine ad attività di intercettazione svolte da strutture finanziate dal ministero della Giustizia». «Il Dap non ha mai stipulato nessun contratto con qualsivoglia società di qualsiasi tipo, nessuna persona tra l’altro è mai stata intercettata da strutture finanziate dal ministero della Giustizia nel 2024, nessuna persona è mai stata intercettata dalla polizia», ha risposto il ministro.