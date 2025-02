Iodonna.it - «Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Ogni giorno è un regalo»

Eleonora Giorgi è ricoverata in una clinica romana. Da novembre 2023 l’attrice e regista sta combattendo contro un cancro al palcreas. A gennaio l’ultima tac ha rivelato che il cancro è progredito. «Miritrovata da sola in casa, di notte, a urlare, in preda ai dolori», racconta in un’intervista al CorriereSera. Da qui la decisione del suo oncologo di ricoverarla. Eleonora Giorgi, il rapporto con la sua malattia in tv e sui social X Leggi anche › Eleonora Giorgi, il tumore, la chemioterapia e la caduta dei capelli: «fragile» Come sta Eleonora GiorgiAl quotidiano l’attrice e regista spiega che non riesce a «fare più di dieci passi».