Non solo il Napoli | parla Pagotto E sul ‘caso’ Lautaro…

Hato anche dell’ex portiere Angeloa 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Oltre ilEliminazione a sorpresa del Milan contro un Feyenoord che sembrava ampiamente inferiore ai rossoneri. Cosa è accaduto? “Diciamo che il Milan si è complicato la vita da. Ha commesso due grossi errori individuali e non è riuscito più a rimediare, facendo una prestazione insufficiente per conquistare il passaggio del turno. Uno degli errori a cui faccio riferimento è sicuramente la simulazione che ha portato al secondo giallo per il capitano Theo Hernández. Secondo me sta vivendo una stagione particolare, però deve cominciare a stare più tranquillo. Le sue azioni stanno creando problemi importanti al Milan, perché la mancata qualificazione è un danno economico significativo per il club”.