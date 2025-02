Notizie.com - Non solo i 300 milioni di Google, ecco tutti i giganti che hanno (moltissimi) guai col Fisco italiano

sarà costretta a versare al326di euro. Così la Procura di Milano ha archiviato le indagini. Ma non si tratta certo della prima grande azienda a finire nei.Noni 300dichecol(Notizie.com)L’accertamento relativo al periodo tra il 2015 e il 2019 ha confermato che il colosso di Mountain View aveva omesso delle imposte sui redditi prodotti in Italia tra dichiarazione e versamento. Un grosso buco ora da risanare. La stessa azienda tech era stata costretta a risarcire il, appena nel 2017, con altri 300. Al centro della nuova indagine per evasione fiscale del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano c’èIreland Limited. L’intera attività economica è stata analizzata in riferimento ai ricavi conseguiti dalla vendita di spazi pubblicitari con una conseguente contestazione dell’omessa dichiarazione degli imponenti redditi che derivano da queste operazioni.