Ilfattoquotidiano.it - Non solo fine vita, gli altri “scatti in avanti” della Toscana sui diritti civili: dall’abolizione della pena di morte all’obiezione di coscienza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il governatore Eugenio Giani esulta su giornali e tv nazionali per l’approvazionelegge sul: laapripista in Italia. Sul– mentre oggi la voce ufficialeChiesa protesta – si ricorda ancora quando il prete “ribelle” dell’Itto, don Enzo Mazzi, nel 2009 accolse Beppino Englaro, padre di Eluana, quando arrivò a Firenze per ricevere la cittadinanza onoraria. E ancora fu Michele Gesualdi, ex allievo di don Lorenzo Milani a Barbiana, malato di Sla, a scrivere al Parlamento perché legiferasse sul testamento biologico: “Il mio corpo è come se fosse nel cemento”. E’ abbastanza singolare e da sottolineare come questa regione abbia un particolare “fiuto” per iumani. Una vocazione dalle forti radici storiche. Il 30 novembre 1786, il Granducato difu il primo Stato al mondo ad abolire ladi