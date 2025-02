Anteprima24.it - Non solo Campania: bimba sbranata dal pitbull, padre positivo all’hashish

Tempo di lettura: 5 minutiDISGELO USA-RUSSIA, ZELENSKY RINVIA LA MISSIONE A RIADLAVROV, ‘MERITA BACCHETTATE’. RUBIO APRE ALL’UE AL TAVOLODisgelo Usa-Russia al vertice di Riad. ‘A tempo debito’ il via a negoziati sull’Ucraina. ‘Squadre di alto livello’ tratteranno per la fine della guerra. ‘Tutti facciano concessioni’, dice il ministro degli Esteri russo Lavrov che considera ‘inaccettabili’ i peacekeeper al confine con Kiev e attacca Zelensky: ‘Lui e la sua squadra vanno fatti ragionare, meritano bacchettate sulle mani’. Il Segretario di Stato americano Rubio apre alla presenza dell’Ue al tavolo. E Trump dice: ‘i colloqui con la Russia sono andati molto bene. Sono più fiducioso di prima’. Per il presidente Usa, inoltre, “se i Paesi europei vogliono inviare truppe in Ucraina” dopo l’accordo “agli Stati Uniti va bene”.