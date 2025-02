Tuttivip.it - “Non siamo fatti l’uno per l’altra”. Grande Fratello, passo indietro e addio alla coppia: “Dispiace…”

Nel corso della sua esperienza al, Maxime Mbandà ha vissuto un’avvicinamento particolare con Amanda Lecciso, coltivando la speranza che il loro legame potesse trasformarsi in qualcosa di più profondo. Nonostante Amanda abbia sempre chiarito di considerarlo solo un amico, il rugbista ha continuato a interpretare alcuni gesti e momenti condivisi come segnali di un possibile sentimento reciproco. Questa convinzione, però, è stata scossa improvvisamente quando Amanda ha espresso perplessità sui suoi comportamenti, facendogli comprendere che tra loro non ci sarebbe mai stata una storia.Scosso dalle parole di Amanda, Maxime ha vissuto un momento disconforto, ritirandosi in camera visibilmente provato. Qui è stato raggiunto da Javier Martinez, che ha cercato di offrirgli conforto.