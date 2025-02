Ultimouomo.com - Non ho mai sentito dolore, intervista a Giuseppe Rossi

A Firenze gli stanno per dedicare un giorno, ma, io credo, lo avrebbero fatto in tutte le città in cui ha giocato, e anche in quelle in cui non lo ha fatto. Pochi calciatori sono stati trasversalmente amati come, in Italia e all’estero. L’universalità nel calcio, però, è un sentimento complicato. Si odiano i vincenti, si amano le figure tragiche. È stato anche per gli infortuni, le ricadute, le sfighe che è stato così ben voluto? È la prima cosa che gli chiedo quando lo incontro. «Sì, perché la mia è una storia in cui le persone, i tifosi, si possono ritrovare, no? Ci sono gli alti e i bassi, c’è il successo ma poi ci sono le ricadute. Tutti noi abbiamo le nostre cadute, e quindi ognuno deve trovare il suo modo per cercare di alzarsi, trovare le sue motivazioni. E io penso che magari qualche spunto, spero, di averlo dato alle persone, non solo ai tifosi delle squadre per cui ho giocato.