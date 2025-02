Lettera43.it - Nomine in Abi, l’immarcescibile Patuelli vince il primo round

Mentre Mario Draghi bacchetta l’Europa incitando il parlamento ad agire in fretta, l’Associazione bancaria italiana (Abi), da tempo preda di piccoli clan in lotta, consuma i suoi consueti rituali e riunisce il 19 febbraio a Milano il comitato esecutivo per varare il suo nuovo corso. Al lavoro ben tre big della consulenza (pagate non si sa con quali soldi, visto che il budget langue) come Bain, Deloitte ed Egon Zehnder che hanno aiutato i banchieri a partorire il topolino.presidente Antonio– 74 anni, nell’Associazione dal 1998 e in carica come numero uno dal 2013, dopo le dimissioni di Giuseppe Mussari – ha vinto il. Non si toccano Gianfranco Torriero nel ruolo di vicedirettore generale vicario e gran sacerdote della dottrina tecnica bancaria e la lobbista Chiara Mancini, molto vicina ai salotti politici romani.