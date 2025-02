Terzotemponapoli.com - NM Live – Napoli: caso Osimhen e Manolas. Como da prendere con le molle, sfida molto difficile

Petrazzuolo, Montervino, Coppola, Massimiliano Esposito, de Giovanni, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla, in onda dal lunedì al venerdì, per il consueto punto sugli azzurri. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “? Gli avvocati di ADL e delsono convinti che il procedimento si chiuderà in modo positivo, belle le parole di McTominay, lo scozzese non ha fatto rimpiangere Zielinski, c’è fiducia per il recupero di Ora”Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Vicenda di? Gli avvocati di De Laurentiis e delhanno dichiarato che i loro assistiti sono estranei ai fatti, sono convinti che il procedimento si chiuderà in modo positivo.