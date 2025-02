Lanazione.it - Nicola Persano, fatta l’autopsia. Lo struggente saluto del figlio: “Con lui è morta una parte di me”

Camaiore (Lucca), 19 febbraio 2025 – Ieri si è svoltadi, 76 anni, scomparso da casa nel pomeriggio di Natale e ritrovato esanime nelle campagne di Massarosa una settimana fa: ilGianni lo saluta e lo ricorda con parole commoventi. Tre rose bianche sulla sua foto e una toccante lettera. Lui e la mamma Jolanda hanno trascorso giorni lunghissimi, interminabili ad aspettare, con dignità e coraggio. Camaiore è ancora sconvolta: Camaiore che ha pregato, scritto e condiviso appelli sui social e messaggi di affetto per, che da Natale ha sperato in un ritrovamento celere, che tutto finisse bene, che quella vicenda riportasse ‘del bar in piazza’ tra la gente, con la sua palettina scacciamosche e l’immancabile l’ombrello per ripararsi dalla pioggia, ma anche segno di radicate abitudini legate alle malattie della memoria.