Nicola Berti: «Alle mie feste venivano anche quelli del Milan. I tifosi dicevano che io e Serena stavamo insieme»

“Nel Mondiale del 1982 io impazzivo per il Brasile”.– Nicolino –è stato un calciatore poco calciatore. Diche mai sono trattenuti, trincerati nella triste retorica delle frasi fatte. Ha sempre parlato un sacco. E così procede in una bella intervista al Corriere della Sera.Nella finale Mondiale del 1994 doveva tirare un rigore. “Contrariamente a quanto si pensa mi ero candidato per calciare il rigore, ma Sacchi mi saltò. Mi consolai per la sconfitta andando a San Diego con i miei amici brasiliani”. Aveva un appartamento a New York: “L’avevo comprato un anno e mezzo prima ed era fighissimo. Ma quello “stronzo” di Sacchi, mi raccomando lo scriva tra virgolette, nel giorno di riposo ci dava libertà d1123, quindi ci toglieva la serata. Però due-tre chiamate per fare festa al pomeriggio coi miei compagni forse le ho fatte”.