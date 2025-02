Movieplayer.it - Netflix ha trovato l'erede di Grey's Anatomy? Prime immagini del medical drama Pulse

Leggi su Movieplayer.it

Nuovoproposto dalla piattaforma, sembra avere tutti gli elementi per chi ama questo genere di prodottoha un nuovoin arrivo in streaming che di certo punterà al target degli appassionati del genere, reso popolare da serie come E.R. - Medici in prima linea e negli ultimi anni da's. In vista del suo debutto, il colosso dello streaming ha svelato la data ufficiale della première suinsieme ad alcunedello show in anteprima. Come annunciato,debutterà sulla piattaforma di streaming il 3 aprile 2025. Sebbene la serie sia stata svelata tempo fa, fino a questo momento non erano state pubblicate nuove. Il cast completo e la trama .