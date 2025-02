Inter-news.it - Nesti: «Presunta bestemmia di Lautaro Martinez? Una cosa dimostra che non c’è stato nulla»

Carlosi è pronunciato sul caso dellablasfemia dial termine di Juventus-Inter. Il giornalista ha invitato a fare attenzione a casi come quello dell’argentino.IL PUNTO – Carlosi è così espresso a Radio Sportiva sul tema dellapronunciata dal capitano dell’Inter al temine della sfida persa con la Juventus: «? Attenzione quando si sconfina nel campo delle bestemmie. Non èprovato, ma io mi associo allo sdegno generale di chi porta un bambino allo stadio e si trova a dover assistere a certe scene. Come sappiamo, i bambini tendono a captare solo le cose negative che vedono: si tratta di insegnamenti molto tristi. Oggi è più facile cogliere dei labiali. Se la giustizia sportiva non ha colto, probabilmente ciò significa che non èdetto