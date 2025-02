Ilfattoquotidiano.it - Nessun intervento contro il caro energia in Cdm. Mozione del Pd al Senato. E il gas costa il 79% in più del 2021

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Come anticipato, nel Consiglio dei ministri che si è svolto oggi non è stato affrontato il tema degli interventiil. Un provvedimento annunciato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti alcuni giorni fa. Se ne parlerà “nelle prossime riunioni”, senza che sia stata indicata dal governo alcuna puntuale tempistica. Stamane il Pd ha presentato unasul tema che è stata però bocciata dall’Aula del. “Le previsioni su qui è stata costruita la legge di bilancio sono già superate. C’è un aumento indiscriminato dei prezzi e questo è un problema per tante famiglie (.) c’è una crescita dei prezzi del 71% per il gas, del 36% per la luce, con 3,4 mln di utenti vulnerabili che hanno visto crescere le loro bollette del 18,2%. E di tutto questo il governo ha negato l’esistenza e solo adesso il ministro Giorgetti si è svegliato riconoscendo che c’è un problema sui costi dell’