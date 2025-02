Gamberorosso.it - Nel Monferrato si produce un pregiato vino rosso che ha rischiato l'oblio. Ecco qual è e le migliori etichette sotto i 20 euro

Avete mai sentito parlare di vitigni aromatici? Sono uve ricche di terpeni, sostanze presenti nella buccia che regalano profumi caratteristici a queste uve, che poi si amalgamano con quelli dati dal processo di fermentazione. Anche i meno esperti sanno riconoscere unprodotto da uve moscato o da gewürztraminer, proprio perché i loro aromi sono molto peculiari e difficili da confondere con quelli di altre uve.Oltre a quelli aromatici, ci sono anche i cosiddetti vitigni semi-aromatici. Il nome parla già da sé: anche qui siamo in presenza di terpeni, in quantità minore rispetto agli aromatici, ma comunque l'identità olfattiva risulta ben espressa e riconducibile al vitigno. Una di queste uve è il ruché.Il Ruché. Origine e caratteristiche del vitignoIl Piemonte è l'unica regione d'Italia in cui è coltivato il ruché.