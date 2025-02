Lettera43.it - Negoziati per la pace in Ucraina, quanto può continuare a tirare la corda Putin?

Quelli andati in scena a Riad sono stati – parole del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov – colloqui «dedicati principalmente al ripristino dell’intero complesso delle relazioni russo-americane», più che alla soluzione della guerra in. L’omologo americano Marco Rubio, da parte sua, ha inquadrato l’incontro ospitato dall’Arabia Saudita come un tentativo di determinare se la Russia sia seriamente intenzionata a porre fine al conflitto. Sebbene il vertice sia stato definito «esplorativo» da entrambe le parti (e criticato da Kyiv), è chiaro che Mosca sta insistendo su condizioni che continueranno a essere inaccettabili per gli ucraini e i suoi alleati, con buonadelle concessioni che Donald Trump, alla ricerca di una veloce soluzione post-elettorale, sta facendo a Mosca tra una telefonata e l’altra.