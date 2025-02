Quotidiano.net - Negozi, bar e ristoranti: mancano all’appello circa 260mila lavoratori nel terziario

Roma, 19 febbraio 2025 –258 milanei settori del commercio, della ristorazione e dell’alloggio. Un dato in crescita rispetto al 2024 (+4%) che rappresenta una vera e propria emergenza perché rischia di frenare la crescita economica di comparti considerati rilevanti per l’intero sistema economico italiano. Tra le figure professionali più difficili da reperire nel commercio ci sono i commessi professionali (settore moda-abbigliamento) e figure specializzate, come macellai, gastronomi, addetti al pesce, ecc. nel dettaglio alimentare; nella ristorazione, camerieri di sala, barman, cuochi/pizzaioli, gelatai; nelle strutture ricettive, cuochi, camerieri e gli addetti alla pulizia e al riassetto delle camere. Sono questi gli ultimi dati che emergono da un Rapporto di Confcommercio, nel quale si osserva che, tenendo conto delle già insoddisfacenti prospettive di crescita e delle diffuse incertezze e fragilità che contraddistinguono lo scenario internazionale, da ultimo la minaccia dei dazi americani, il problema di trovarequalificati è un lusso che il nostro Paese non si può proprio permettere.