Lanazione.it - Negli hotel toscani servono 1.300 profili

Leggi su Lanazione.it

Oltre 1300 opportunità di lavoro nel settore turistico-ricettivo in Toscana sono disponibili sul portale specializzato jobintourism.it. Numerose aziende del settore cercano personale per diverse mansioni, offrendo opportunità sia a professionisti esperti che a chi vuole entrare nel mondo del turismo. Tra le ricerche di personale più recenti, quelle del Precise House Montaperti Siena, situato in località Casanova Pansarine, che seleziona front office agent e maitre. Anche il Monastero di Cortona& Spa è alla ricerca di nuove figure professionali, tra cui demi chef de partie, assistente maitre, commis di sala e night auditor. Quest’ultima e molte altre aziende, tra cui il Club del Sole, che cerca personale nella nostra regione, parteciperanno al Tfp Summit, evento dedicato esclusivamente al settore turistico, che si terrà a Roma il prossimo 28 febbraio.