Neffa annuncia Universo Neffa 5 Novembre Unipol Forum Milano

Dopo l’annuncio di, la sua unica data all’diil 5(prodotta da Vivo Concerti), l’artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano ha fatto un ulteriore passo verso il suo grande ritorno. Oggi,ha pubblicato sul suo profilo Instagram un misterioso skit, Littlefunkyintro, un assaggio delle sorprese che ha in serbo per il suo pubblico. Il teaser lascia intendere che il 5, oltre a ripercorrere la sua straordinaria carriera, presenterà musica inedita, portando sul palco nuovi brani che promettono di arricchire ulteriormente il suo repertorio.sarà un’occasione imperdibile per celebrare uno degli artisti più influenti della scena, che ha saputo sperimentare e mescolare vari generi, lasciando un’impronta indelebile nella cultura musicale rap, soul e pop.