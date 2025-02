Sbircialanotizia.it - “Ne Zha 2” conquista il box office mondiale: un trionfo per l’animazione cinese – Il trailer

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il film d'animazionesupera "Inside Out 2" e segna un record storico, proiettando l'industria cinematograficasulla scena globale. Ancora non esiste una data di uscita nelle sale italiane Il panorama dell'animazioneè stato scosso da un evento straordinario: il film"Ne Zha 2" ha superato "Inside Out 2" della Disney,ndo . L'articolo “Ne Zha 2”il box: unper– Ilè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.