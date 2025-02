Biccy.it - Ne Vedremo Delle Belle: svelato il cast del programma sulle showgirl 50enni

Si sarebbe dovuto chiamare Come Prima Più Di Prima ma alla fine, per fortuna, il titolo è cambiato in Ne. Nuovo nome ma stessa sostanza: è il chiacchieratodi Carlo Conticinquantenni.TvBlog ha spoilerato quello che dovrebbe essere l’interoe dalle premesse aiutatemi a dire:DELL’ANNO. A sfidarsi a suon di balletti, lip-sync, canzoni e sketch saranno la creme de la creme del trash televisivo, nomi che abbiamo già visto in qualsiasi reality show.Ci saranno, fra le certe, Valeria Marini, Pamela Prati, Angela Melillo, Adriana Volpe e Matilde Brandi. Gli altri nomi scelti – ma che al momento non avrebbero ancora firmato il contratto – sarebbero Alba Parietti, Miriana Trevisan, Laura Freddi, Carmen Russo e Carmen Di Pietro. Carlo Conti che ha detto: darò ai gay che amano il trash tutto quello che vogliono.